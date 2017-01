El 080 Barcelona Fashion s'adhereix a la lluita contra els trastorns alimentaris

Campanyes Dimarts, 17 de gener de 2017, a les 09:00 h Carregant Carregant



El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i la directora de l’Associació contra l’anorèxia i la bulímia de Catalunya (ACAB), Marta Voltas, han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració per promoure accions de prevenció dels trastorns de la conducta alimentària, com l’anorèxia i la bulímia, entre col·lectius, professionals i entitats vinculats a la passarel·la de moda catalana.



Amb aquesta signatura es formalitza la voluntat conjunta de la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), i de l’ACAB de col·laborar en la promoció de la salut i la prevenció dels trastorns alimentaris, en especial entre col·lectius de risc com són els joves i les dones. En aquest sentit, les dues entitats coincideixen en donar impuls i desenvolupar el “Decàleg de bones pràctiques sobre imatge corporal i autoestima”, adoptat al 2014 per la Taula de Diàleg dels Trastorns de la Conducta Alimentària.



D’aquesta manera, el 080 Barcelona Fashion fa un pas més i esdevé pioner en la defensa de la promoció de la salut i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària, i constitueix un compromís de gran valor per la seva innovació, impacte i treball col·laboratiu. Precisament, la directora de l’ACAB, Marta Voltas, ha volgut destacar que “és un acord únic a nivell internacional. No s’ha fet mai enlloc, i per això estem especialment contents”.



En virtut d’aquest conveni, el CCAM i l’ACAB impulsaran un programa de sessions de formació i sensibilització adreçat a professionals, entitats i col·lectius que col·laboren, treballen i participen al 080 Barcelona Fashion. L’objectiu és formar els diferents professionals vinculats al 080 per tal que puguin esdevenir “agents preventius” dels trastorns alimentaris com l’anorèxia o la bulímia i dotar-los d’eines per treballar en factors de protecció. Segons ha explicat Voltas, “no es pot detectar un problema psicològic a través d’una bàscula. És un problema molt més complex, que requereix d’una formació per poder-lo indentificar”.



Taula del Diàleg per a la Prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària



Aquestes accions se sumen a la tasca que des de 2012 du a terme la Generalitat, a través de l’Agència Catalana del Consum (ACC), amb l’impuls i coordinació la Taula de Diàleg per a la Prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària. En aquesta taula hi són presents representants dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, del sector empresarial, de fundacions privades de promoció de la salut i del món universitari, en la lluita contra l’anorèxia, la bulímia i el trastorn per afartament.



Els objectius de la Taula són contribuir a difondre una imatge corporal positiva i saludable, treballar de manera coordinada per dissenyar estratègies realistes per a la prevenció d’aquestes malalties, i traslladar el debat a la societat en general per sensibilitzar sobre el problema dels trastorns de la conducta alimentària i en general, dels trastorns relacionats amb la imatge i el pes.



Un total de 21 institucions participen a la Taula de Diàleg per a la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària. Aquestes institucions són: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital de la Creu i Sant Pau de Barcelona, l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia, la Fundació-Institut dels Trastorns Alimentaris, Fundació Imatge i Autoestima, la Confederació de la Indústria Tèxtil, Fundació FCB, Mango, Consell Català de l’Esport, Tv3, Associació Catalana de Dietistes- Nutricionistes (ACDN), Universitat Blanquerna- Ramon Llull, Hospital San Joan de Déu, Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), Institut Català de les Dones, Centre ABB, SETCA i CESICAT.



