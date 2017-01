L'Oficina del Voluntariat Ambiental convida a participar en nous projectes

Campanyes Dilluns, 16 de gener de 2017, a les 08:15 h Carregant Carregant



La Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya impulsa l'Oficina del Voluntariat Ambiental, un espai de trobada entre entitats i persones que volen ser voluntaris ambientals per a diverses propostes, entre d'altres, '1000 punts d'aigua' centrat en la catalogació i conservació dels hàbitats aquàtics de Catalunya o 'Plantes sembrades, sistemes recuperats' dirigit a col·laborar en la recuperació d'espècies autòctones en una finca d'Altafulla.



Els interessats en fer de voluntaris ambientals es poden donar d'alta al butlletí que dóna informació sobre les novetats de la Xarxa, en aquest enllaç: voluntariatambiental.cat



L'objectiu és tenir un punt de trobada entre persones voluntàries, entitats ambientals i altres col·lectius que volen treballar en favor del medi ambient. El voluntariat ambiental està format per persones que participen lliurement, perquè volen, sense esperar cap remuneració econòmica i que actuen de manera organitzada en els diversos projectes que s'estan duent a terme arreu del territori.



Les seves actuacions es desenvolupen en diversos àmbits d’actuació, amb una gran diversitat d’activitats i de programes. Sempre disposen d’un component lúdic i entretingut buscant en tot moment un impacte positiu en a la recuperació, la conservació i la millora del medi.



Entre d'altres al portal del voluntariat ambiental trobem informació de l'actuació com '1000 punts d’aigua', un projecte participatiu centrat en la catalogació i la conservació dels hàbitats aquàtics lenítics de Catalunya (basses, llacunes, fonts, molleres o altres ...) destinat a assegurar la conservació a llarg termini d’aquells punts d’aigua de més interès a través d’acords de custòdia del territori. En aquest cas el voluntariat tindrà la tasca de fer propostes de millora de dels formularis d’entrada, difondre el projecte, crear nous continguts per la web o buscar entitats col·laboradores.



El projecte 'Plantes sembrades, sistemes recuperats' busca voluntaris que col·laborin amb el GEPEC per extreure milers de peus de plantes invasores. A una finca d’Altafulla hi ha instal·lat un petit hivernacle on s'estan fent créixer diferents espècies autòctones. Els voluntaris col·laboren en la creació d'un viver experimental de plantes autòctones ja per assajar en la seva reproducció i després ser introduïdes en jardineria, horta, restauracions ambientals, usos industrials, etc.



Aquests són projectes de llarga durada però també es pot triar participar en algun projecte puntual com la neteja d'espais naturals, restauració de camins i millora de murs de pedra o construcció de nius d'ocells.









