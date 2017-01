5 apps que ens poden ser útils si anem de rebaixes

Tecnologia Dijous, 12 de gener de 2017, a les 09:45 h Carregant Carregant



Segons les últimes dades del Consumer Barometer de Google , el 81% dels ciutadans de l'estat espanyol tenen, almenys, un dispositiu mòbil intel·ligent. És especialment en els períodes comercials quan aquests terminals cobren especial rellevància, ja que els consumidors fan ús d'aquests per tal d'optimitzar el seu temps i fer les compres d'una manera més eficient. Tiendeo ha escollit les millors aplicacions mòbils per planificar tota una jornada de rebaixes entretinguda i funcional.

Parkopedia: Ofereix la possibilitat de triar la millor plaça d'aparcament d'entre totes les del voltant. Per trobar l'aparcament que millor s'adapti a les necessitats dels usuaris, l'app disposa de filtres relacionats amb el preu, els mètodes de pagament o la disponibilitat de places especials (places adaptades, per a cotxes elèctrics, nocturnes, etc.).

HERE Wego: Aquells que prefereixin moure's en transport públic per la ciutat tenen a Here Wego al seu millor aliat. L'app desenvolupada per Nokia compta amb informació detallada sobre les rutes amb metro, bus i bicicleta.

Tiendeo: Dóna als usuaris informació de les millors ofertes al seu voltant amb els més de 100.000 catàlegs i cupons en línia que hi ha disponibles cada mes. A més, l'app ha inclòs dues noves funcionalitats: la llista de la compra, en la qual els usuaris poden afegir els productes que vulguin comprar i guardar les retallades amb les promocions per a cada article; i el gestor de targetes de fidelitat, que permet als consumidors alleugerir pes en les seves carteres i accedir de manera ràpida a les targetes de client dels seus negocis favorits.

Flush: Fora de casa no sempre és fàcil trobar banys públics disponibles. Per evitar que les necessitats fisiològiques tallin el ritme de les rebaixes, Flush s'acosta als usuaris un llistat geolocalitzat dels serveis públics que hi ha al seu voltant. Els consumidors podran deixar-se guiar per les recomanacions que altres usuaris hagin realitzat, i fins i tot ells mateixos podran puntuar als urinaris.

Monefy: Per ajudar a saber en què gastem els diners durant les rebaixes hi ha Monefy, una app d'interfície senzilla i intuïtiva que permet introduir ingressos i despeses de manera ràpida, assignant-li una categoria. D'aquesta manera, els usuaris poden saber en tot moment en què s'estan gastant els diners i quin és el balanç del període de temps que desitgin consultar.

