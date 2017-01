'Stop al canvi climàtic' o com ser més sostenibles a través de gestos cotidians

Llibres Dimarts, 10 de gener de 2017, a les 09:00 h Carregant Carregant



El popular meteoròleg de TV3, Francesc Mauri, ha publicat el llibre 'Stop al canvi climàtic' un recull de consells i trucs que ens poden fer més sostenibles i eficients tan a la llar com a la feina, en la tria del transport com en l'àmbit del comerç.

El llibre posa èmfasi en la força que té el consumidor per aconseguir canvis importants en la sostenibilitat i l'eficiència energètica tan en l'entorn quotidià com en el del planeta.

Francesc Mauri és un dels professionals del programa El Temps a TV3 i a Catalunya Ràdio, i és director, presentador del programa MeteoMauri a Catalunya Ràdio i a internet. És membre del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya.



Després d'una breu introducció a les dades més significatives que indueixen a considerar que el canvi climàtic és real, tan a nivell global com en l'àmbit de Catalunya, Mauri ofereix un munt de consells que es poden aplicar a la nostra vida quotidiana, bé sigui a l'hora de prendre una decisió de compra, bé en la gestió i la logística en l'àmbit de la llar o del comerç.



Entre d'altres, el meteoròleg explica que a Catalunya plou una mica menys que en el passat i ho fa de manera més irregular, amb períodes secs cada cop més amplis i puntes torrencials cada cop més freqüents. Unes dades que contribueixen a augmentar la percepció de l'aigua com un bé cada vegada més preuat. I si, està comprovat que a casa nostra hi ha un augment del nivell del mar, ho ha fet 10 centímetres en els darrers 30 anys, dels quals 7 centímetres en els darrers 10 anys. Del llibre també s'extreuen dades que mostren com l'escalfament del planeta va directament lligat a l'economia local. Així, l'autor posa d'exemple ports com els de Barcelona o Tarragona —especialitzats, sobretot el primer, en logística derivada del trànsit de contenidors des d’Àsia i que ja arriba però que vol arribar a més indrets d’Europa— que podrien perdre pes en els propers 15 a 40 anys si s’obre pas en la ruta àrtica pel nord de Rússia cap a Rotterdam i Hamburg. La ruta reduiria els 35 dies de navegació a 25 dies.



