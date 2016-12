174 estudiants de disseny col·laboren amb Kibuc, una de les principals empreses del sector del moble català

Comparar,Novetats Dimarts, 27 de desembre de 2016, a les 11:30 h Carregant Carregant



L’empresa col·labora per segon any amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat per promoure els estudis professionals en l’àmbit del disseny. Els alumnes treballaran en àmbits com el disseny de mobles, l’aparadorisme o la publicitat.

174 estudiants de disseny de 9 centres educatius de Catalunya col·laboraran amb l’empresa Kibuc, dedicada al disseny i producció de mobiliari. Es tracta del segon any que Kibuc col·labora amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per promoure els estudis professionals en l’àmbit del disseny. En aquesta ocasió, Kibuc proposa als estudiants sis projectes que abracen els diferents àmbits d’actuació de l’empresa, des del disseny d’un moble fins a la producció de materials publicitaris o l’aparadorisme.



Concretament, es demana als alumnes participants que treballin en alguna d’aquestes cinc activitats: un reportatge fotogràfic d’una col·lecció de mobiliari, el desenvolupament de la gràfica publicitària d’un producte en concret, el disseny d’un moble, concretament una taula de treball d’una de les col·leccions de Kibuc adreçades al públic juvenil, la projecció d’una línia d’aparadorisme per a les botigues Kibuc i el disseny d’un dels espais interiors de les botigues de la marca.



El projecte s’acaba de posar en marxa i s’allargarà fins al maig del 2017, que és quan es donaran a conèixer les propostes dels estudiants que hagin estat seleccionades per l’empresa. Fins llavors, els alumnes podran conèixer de prop el funcionament de Kibuc i treballar en la seva proposta a partir d’un briefing que l’empresa els ha facilitat. En l’elaboració del treball s’hauran d’ajustar als mateixos requeriments que es trobarien al món professional com terminis de lliurament, costos de producció, materials a utilitzar, etc. El projecte vol apropar els estudiants al món de l’empresa i a la feina dels professionals de l’àmbit del disseny.



Kibuc és una de les principals empreses catalanes del sector del moble amb 52 botigues pròpies dins i fora de Catalunya. Disposa d’un equip de disseny i controla tot el procés productiu dels seus mobles, amb més de 10 plantes repartides per la península. Kibuc va néixer l’any 1993 i des de llavors ha tingut una evolució constant. Un dels moments especialment importants va ser l’any 2000, quan va apostar d’una manera decidida pel disseny propi.



