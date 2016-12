Els afectats per clàusules sòl cobraran la totalitat de l'import abonat de més sota aquest concepte

Tribunals Dimecres, 21 de desembre de 2016, a les 18:45 h Carregant Carregant



El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictaminat aquest dimecres que els bancs han de retornar tots els diners cobrats de més als clients afectats per l'existència de clàusules sòl en els seus contractes hipotecaris. La sentència conclou que el reintegrament serà retroactiu ja que la limitació que proposava la banca és contrària a la normativa comunitària. Segons Adicae, associació d'afectats per la banca i assegurades, aquesta ha estat una sentència molt important i ara la reclamació cal fer-la de manera col·lectiva i negociada i que les despeses que això suposi no els hagi d'assumir l'usuari.



Aicec ADICAE es complau amb la macrodemanda que l'Associació va guanyar al costat de 15.000 famílies afectades el 7 d'abril a pràcticament

totes les entitats financeres. Aquesta macrodemanda s'ha convertit en la porta perquè qualsevol ciutadà reclami la fi i la devolució del perdut pel 'sòl' hipotecari, atès que el Jutjat del Mercantil nº11 de Madrid va reconèixer l'efecte extensiu de la sentència.



L'associació d'usuaris de banca ha obert un enllaç des d'on els interessats poden rebre tota la informació sobre el tema i convida a presentar una demanda col·lectiva per unir forces davant de les reticències i estratègies que preveu que plantejarà la banca.



Avui, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictaminat que els bancs han de retornar tots els diners cobrats de més als clients afectats per l'existència de clàusules sòl en els seus contractes hipotecaris. Segons el TJUE, les entitats financeres han de, finalment, reintegrar als afectats per les clàusules sòl la totalitat de l'import que s'ha cobrat de més des de l'inici de cada contracte hipotecari i no únicament a partir del 9 de maig de 2013.



El Tribunal Suprem va considerar abusives aquestes clàusules però va fixar de data límit per a reparar el 9 de maig de 2013, data de retroactivitat màxima. Ara el Tribunal Europeu ha eliminat aquesta limitació, ja que considera que contravé la normativa europea.



Les clàusules terra són les responsables que molts dels titulars d'hipoteques no s'hagin pogut beneficiar de la caiguda de l'Euribor atès que quan es va signar el contracte s'hi fixava un topall mínim d'interessos que el banc hauria de cobrar.



En aquest vídeo podeu visualitzar la conferència de premsa feta pel president d'Adicae aquesta tarda:









