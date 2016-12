L'oli nou de la DOIP Empordà ja es pot adquirir

Novetats Dimarts, 20 de desembre de 2016, a les 09:30 h Carregant Carregant



Dissabte es va presentar la collita d'enguany de la DOP Oli de l'Empordà a Girona. Els assistents van poder degustar i adquirir l'oli nou que enguany es caracteritza per tons més verdosos i una maduració tardana degut a les pluges durant la floració i la sequera posterior, de l'estiu. Van participar els productors de la DOP —Empordàlia SCCL, Xavier Maset Isach, Trull Ylla SL, Celler Cooperatiu d'Espolla SCCL i Oli Serraferran (Oli de Ventalló SL)—. El grup de restauradors Girona Bons Fogons, l'Associació de Comerciants del Mercat del Lleó, i el Banc dels Aliments també hi van assistir.

Per promocionar l'oli de la nova collita, aquest es podrà trobar durant tot el mes de desembre als restaurants adherits al col·lectiu gastronòmic Girona Bons Fogons (Cal Ros, Duc de l'Obac, El Celler de Can Roca, La Banyeta, La Riera de Sant Martí Vell, Massana, Occi i Egg Gastronomia) que n'oferiran a les seves taules.



La collita d'enguany



Simon Casanovas, president de la DOP Oli de l'Empordà, preveu una collita reduïda com el darrer anys, d'uns quatre milions de quilos, que també se situarà per sota de la mitjana habitual. La minva d'aquesta any en la collita és deguda a l'excés de pluja durant la floració, però també l'ha afectat la sequera de l'estiu, retardant-ne la maduració i provocant un oli més verd, és a dir amb millors qualitats organolèptiques. Per aquests motius la producció de més de 600.000 litres d'oli es preveu d'una qualitat excel·lent.



L'oli d'oliva verge extra protegit amb la DOP Oli de l'Empordà s'elabora a partir d'oliveres inscrites en el registre corresponent de les varietats autòctones 'Argudell', 'Curivell', 'Llei de Cadaqués' i la varietat tradicional arbequina. Es considera com a varietats principals la varietat 'Argudell', que aporta la personalitat sensorial, i que hi és present en un percentatge mínim d'oli del 51% de la composició varietal.



Són olis que en boca presenten un sabor amarg de tipus mitjà, amb aromes que normalment recorden l'herba acabada de tallar i les anous.



La zona de producció comprèn els terrenys situats en els municipis de les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, principalment, i alguns municipis limítrofs de les comarques del Gironès (Flaçà, Llagostera, Madremanya, Sant Jordi Desvalls, i Viladasens), i el Gironès (Crespià, Esponellà i Vilademuls).

