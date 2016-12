Serà obligatori identificar el país d'origen de la llet que consumim

Campanyes Dijous, 22 de desembre de 2016, a les 09:00 h Carregant Carregant



El govern central està ultimant un esborrany de decret que pretén obligar als comercialitzadors de llet que l'etiquetin amb informació de la seva traçabilitat. El decret es basa en diverses normatives europees en aquest sentit.

La resolució ministerial obligarà que l'etiquetatge de la llet indiqui el país d'origen, bé sigui quan es comercialitza de manera específica a través de bric o ampolla, bé sigui quan formi part com a ingredient d'un altre producte lacti elaborat.



Es preveu que la informació inclosa en el bric inclogui el país on la llet s'ha munyit, on s'ha envasat i on s'ha seguit el procés de transformació. Només quan el país on s'han realitzat aquestes tres etapes del procés de producció sigui el mateix, es podrà utilitzar una única menció d'origen.



Tot és informació que contribuirà a que el consumidor triï l'opció que més li convingui, alhora que servirà com a distintiu quan hi hagi interés en preservar i donar rellevància a la qualitat del producte a cada fase de producció.



A França es preveu que una iniciativa similar es posi en marxa a principis de 2017.





