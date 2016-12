Campanya a Gran Bretanya per suprimir els bastonets de plàstic amb cotó

Campanyes Dimecres, 21 de desembre de 2016, a les 09:15 h Carregant Carregant



La campanya 'canviar el bastonet ' s'està duent a terme per dues grans marques de supermercats angleses com són Tesco Sainsbury s. Aquests petits bastonets de plàstic, d'ús efímer, molt sovint es llencen al wc per ignorància i causen problemes en els sistemes de filtratges de residus a més de derivar-ne gran part a les platges. L'associació Marine Conservation Society , en una operació de neteja de platges angleses, va trobar més de 23 bastonets encoixinats cada 100 metres. Les grans distribuidores es proposen ara amb la campanya substituir el plàstic d'aquests bastonets per material biodegradable.

Els plàstics en conjunt són els grans contaminants dels oceans, segons un informe de la Fundació Surfrider publicat aquest any. Més de 150 milions de tones de residus plàstics suren als oceans i la quantitat es podria duplicar l'any 2050.



Tesco i Sainsburys, han decidit posar de la seva banda algunes mesures per a fer-ne front i, a banda de conscienciar sobre els perjudicis de l'ús massiu de les bosses de plàstic, ara es proposen lluitar contra la contaminació causada per bastonets de cotó. A més de contaminar les platges, aquests pals encoixinats poden ser ingerits per les aus o pels peixos... Davant d'aquest problema, Tesco i Sainsbury s'han proposat que aquestes varetes de plàstic siguin substituïdes per bastonets de paper biodegradable, al menys, els que ofereixin amb la seva marca. Una mesura que volen posar en pràctica abans que finalitzi 2017. Els magatzems de Waitrose i la Cooperativa i el grup Johnson & Johnson, o la cadena de farmàcies i cosmètics Boots, ja s'han compromès en aquesta direcció.



La campanya que ja compta amb més de 130 000 signatures de suport, va pressionar perquè aquestes marques assumissin la responsabilitat per aturar la venda d'hisops de plàstic.





