Denuncien Mercadona per pressumpta venda a pèrdues en ofertes de poma Golden i Royal Gala

Dilluns, 19 de desembre de 2016, a les 09:15 h



El sindicat Unió de Pagesos ha presentat una denúncia contra la cadena Mercadona davant el Servei d’Ordenació de la Distribució Comercial del Departament d’Empresa i Ocupació per presumpte incompliment de la normativa, en aquest cas per presumpta venda a pèrdues, en una oferta de venda de fruita dolça, concretament de poma de les varietats Golden i Royal Gala i de pera de la varietat Conference. El sindicat recorda que la venda a pèrdues (oferir un producte per sota del preu al qual s’ha adquirit) està prohibida per la llei estatal d’ordenació del comerç minorista.

El sindicat denuncia que Mercadona ha posat avui a la venda en el seu establiment del carrer Rovira Roure, 87, de Lleida, poma Golden a 0,30 euros el quilo, poma Royal Gala a 0,49 euros el quilo i pera Conference a 0,29 euros el quilo. Segons les dades que publica el Ministeri d’Agricultura en l’espai ‘Precios origen y destino Alimentación’ de la seva web, durant la setmana 46 (del 14 al 20 de novembre) el preu en origen de la poma Golden era de 0,35 euros el quilo, el preu en el mercat de destí (MERCASA) de 0,86 euros el quilo, i el preu final al consumidor d’1,77 euros el quilo.



D’altra banda, la Base de Dades de Preus de Venda al Públic de Productes d’Alimentació del Ministeri d’Economia, que registra els preus pagats pels consumidors, indica que en la setmana 46 el preu mínim en destí de la poma Golden era de 0,35 euros el quilo, el preu de les altres pomes era de 0,78 euros el quilo per a les vermelles, i per a les pomes comuns d’1,40 euros el quilo, mentre que el preu mínim per a la pera Conference era de 0,79 euros el quilo.



A més, en les cotitzacions de Mercolleida, el preu mínim per a la varietat Conference de pera va ser del 5 a l’11 de desembre passats de 0,45 euros el quilo. El sindicat destaca en la seva denúncia que tots aquests preus de referència estan per sobre dels preus oferts per Mercadona.



El sindicat exigeix una vegada més al Govern que extremi el control del compliment de les normatives que regulen les obligacions i els drets del mercat davant aquests abusos il·legals en la resta de la cadena alimentària.

