Es posa en marxa Galileu, el nou sistema europeu de navegació per satèl·lit que interactuarà amb GPS

Galileu, el nou sistema europeu de navegació per satèl·lit ha començat a oferir els seus serveis a administracions públiques, empreses i ciutadans aquest dijous 15 de desembre.

Segons Maroš Šefčovič, Vice president responsable de la Unió Energètica, la geolocalització és un aspecte fonamental de la revolució digital i ofereix nous serveis que transformaran la nostra vida. Galileu multiplicarà per deu la precisió de la geolocalització i impulsarà una nova generació de dispositius interconnectats com ara els cotxes autònoms o els serveis de les ciutats intel·ligents.

A partir d'ahir dijous 15, la Comissió Europea a Brussel·les ha començat a oferir, juntament amb el servei de GPS, els següents serveis gratuïts:



· Operacions de salvament: avui dia es pot trigar moltes hores a trobar una persona que s'hagi perdut en el mar o a la muntanya; gràcies al servei de recerca i salvament (SAR), una trucada des d'una balisa connectada amb Galileu en pot facilitar el rescat i reduir el temps de rastreig a només deu minuts; aquest servei s'anirà millorant per poder comunicar-li a la persona que hagi fet la trucada d'emergència que ja ha estat localitzada i que de seguida rebrà ajuda.



· Un posicionament més precís: el sistema obert de Galileu oferirà un servei gratuït de posicionament, navegació i sincronització que poden fer servir els telèfons intel·ligents o el sistema de navegació de qualsevol vehicle; aquesta tardor ja s'han començat a comercialitzar telèfons intel·ligents que poden fer servir els senyals de Galileu per obtenir posicions més exactes; a més, a partir del 2018 s'inclourà Galileu en tots els nous models de vehicles que es venguin a Europa amb servei de navegació, a més de tota una gamma de productes més i el sistema de trucada d'emergència anomenat eCall; d'altra banda, els dispositius de navegació que es fan servir a les zones urbanes, on sovint es perd la cobertura a causa de l'alçària dels edificis, podran ser molt més precisos.



· Una millor sincronització de les infraestructures crítiques: gràcies als seus rellotges d'altra precisió, Galileu permetrà una millor sincronització de les operacions bancàries i financeres, de les telecomunicacions i de les xarxes intel·ligents, com ara les xarxes de distribució d'energia.



· Més seguretat per als serveis públics: a més, Galileu oferirà un servei restringit a les administracions i serveis públics, com ara la protecció civil, l'ajuda humanitària, els agents de duanes o els cossos de policia; aquest servei serà molt segur i totalment xifrat i garantirà la continuïtat dels serveis en cas d'emergència nacional o de situacions de crisi, com ara atacs terroristes.



La presentació dels serveis inicials de Galileu vol dir que els satèl·lits i la infraestructura a terra de Galileu ja estan llestos i operatius. Els senyals que emetran seran molt precisos, però encara no estaran disponibles en tot moment. És per això que durant la fase inicial els senyals de Galileu es combinaran amb d'altres sistemes de navegació per satèl·lit, com ara el GPS.



Galileu és un sistema europeu de navegació per satèl·lit que oferirà arreu del món una àmplia gamma de serveis avançats de posicionament, navegació i sincronització. La interoperabilitat entre Galileu i el sistema GPS serà total, però Galileu oferirà un posicionament encara més precís i fiable.



Els primers telèfons intel·ligents que s'han comercialitzat són els de l'empresa espanyola BQ, però en seguiran d'altres. Això també permetrà que els desenvolupadors d'aplicacions puguin assajar les seves idees fent servir un senyal de debò.



