'Coop Food' un documental sobre la gestió d'un famós supermercat col·laboratiu de Nova York

El documental , presentat aquest novembre, explica la història i fa difusió dels mecanismes de funcionament d'un supermercat que es desmarca de la relació tradicional entre venedor i client: Park Slope Food Coop. Funciona des de mitjans dels 70 a Nova York, sota la coordinació d'una cooperativa basada en l'auto-gestió

Aquest supermercat col·laboratiu en realitat funciona a través dels seus gairebé 17.000 socis que, a canvi d'una participació mensual de 2 hores i 45 minuts en alguna de les tasques de la cooperativa, gaudeixen de productes alimentaris de qualitat excepcional a preus molt baixos. Una cooperativa que va sorgir per fer front a l'estil de vida americà. Park Slope Food Coop és un èxit en tots els aspectes, fins un punt que es neguen de moment a ampliar el nombre de socis per por de no poder assolir les perspectives.

Les seves finances funcionen i es pot comprovar la seva salut econòmica quan en la presentació de comptes de l'any passat es va fer difusió amb molt d'orgull dels seus 50 milions de dòlars d'ingressos.



El documental dirigit per Tom Boothe, cofundador de la cooperativa, analitza aquest fenòmen i l'acarament amb el model agrícola productivista establert al país. 'Food Coop' dóna veu a alguns dels socis de la cooperativa i també mostra imatges del seu sistema d'organització.



