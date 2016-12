Aquest Nadal podrem visitar la I Fira de Consum Responsable a Barcelona

Campanyes Dilluns, 12 de desembre de 2016, a les 09:00 h Carregant Carregant



Del 19 de desembre al 4 de gener la plaça Catalunya de Barcelona acollirà la I Fira de Consum Responsable, d’Economia Social i Solidària. Es tracta d'un certamen on la informació que s'ofereix als visitants és al voltant de les alternatives al consum tradicional, bé sigui de productes, serveis o en l'àmbit financer. En la fira també es presentaran projectes d'entitats i empreses que es volen desenvolupar a l'entorn del consum conscient. Hi haurà un espai per activitats de reflexió sobre el consum adreçat especialment a la mainada i fins i tot un espai on es promourà l'autoreparació de bicicletes.

La fira inclourà la difusió de 65 projectes i entitats que participen en aquesta fira al llarg de dos torns: del 19 al 27 de desembre, i del 28 de desembre al 4 de gener. La Fira estarà tancada el 25 i 26 de desembre, la tarda del 31 de desembre i tot l’1 de gener.



L’amplia oferta dels estands abastarà, especialment, bona part dels àmbits existents a l'economia social i solidària: alimentació; vestir; cultura/coneixement; restauració, formació; comunicació i informació crítica; oci lleure i turisme responsable; finances i assegurances ètiques i cooperatives; salut i cures; energia i telefonia responsable i d’altres serveis com els que ofereixen fundacions i empreses d’insercio socio-laboral.



Durant els matins de la Fira s’han organitzat diverses activitats obertes a tots els públics que tenen com a objectiu dinamitzar i sensibilitzar envers el consum responsable. Des d’ajudar-nos a descobrir quina altra vida poden tenir les coses que llencem fins a crear un espai de reflexió sobre la nostra relació amb el consumisme a través del teatre i de l'humor. També es mostraran altres maneres de generar energia elèctrica que no contaminin i es redescobrirà l'origen d'una tradició com és la del caga tió, i com s'ha anat modificant amb la societat de consum.



Al llarg de les tardes s’oferiran diverses propostes lúdiques i culturals on destaquen les degustacions de vins, olis i cerveses artesanes, la presentació de llibres i publicacions, debats sobre els mitjans crítics i els espectacles musicals destinats a grans i petits. Un altre de les propostes és el taller de reparació de bicicletes Biciclot, un espai amb eines, on un expert en mecànica ajudarà i ensenyarà a tothom que ho vulgui a reparar-se un mateix les bicicletes.



La I Fira de Consum Responsable, d’Economia Social i Solidària és organitzada pel Comissionat d’Economia Cooperativa, Social, Solidària i de Consum de l’Ajuntament de Barcelona.



