Àmsterdam abandonarà el gas natural

L'ajuntament d'Amsterdam (Països Baixos) desconnectarà de la xarxa de gas natural l'any vinent més de 10.000 habitatges antics de la seva propietat. Alhora, dos barris nous de la ciutat ja s'han construït sense les infrastructures necessàries per a la distribució de gas i compta que en els propers 4 anys la xifra de llars sense necessitat de gas natural arribi a 100.000. Tot plegat amb la intenció de complir amb l'acord de París i de prendres les mesures de frenar l'escalfament del planeta seriosament. Però, hi ha més raons.



L'objectiu és que tota la ciutat neerlandesa deixi de funcionar amb gas natural l'any 2050, per tal de declarar-la 'zona lliure d'emissions de CO2'. Quina serà l'alternativa? Doncs de moment té projectat portar una xarxa alternativa a les llars que oferirà l'energia restant de la indústria i la que es produeix derivada de la incineració d'escombraries a través d'uns dispositius específics.



L'adaptació es farà de manera gradual també per possibilitar a les companyies elèctriques i energètiques fer front a la minva en el consum. Per tal d'evitar despeses extres als ciutadans, l'ajuntament ha demanat a l'estat acollir-se al Pacte Energètic Nacional, signat el 2013 per més de 40 entitats que tenen com a objectiu treballar plegats per afavorir l'estalvi de consum energètic d'un 1'5% anual.



A més de la intencionalitat vers la protecció del medi ambient, aquesta mesura també té com a objectiu la seguretat dels ciutadans davant dels terratremols.



Els Països Baixos extreuen el gas natural del Mar del Nord i la gestió de les extraccions té repercussions en la seguretat ciutadana, entre d'altres, la contínua detecció de terratremols del voltant dels 4 graus a la regió de Groningen, al nord del país. Per a fer front als sismes el govern s'ha vist obligat a reduir les extraccions i comprar gas a Rússia i Noruega. Si redueix el consum de gas, reduirà també la dependència que ara mateix té d'aquests dos països.



