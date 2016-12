Benetton, H&M i Inditex les més ben classificades en la campanya Detox de Greenpeace

Campanyes Dijous, 8 de desembre de 2016, a les 09:15 h Carregant Carregant



Ja queda poc per el 2020 any en què finalitzarà el termini que es va fixar Greenpeace per la campanya ' Detox Passarel·la ', Una campanya en la que el grup ecologista fa un seguiment de les 19 empreses que s'han compromès a eliminar el productes químics industrials que provoquen trastorns hormonals dins del seu procés de fabricació i també l'autocontrol de la contaminació al medi ambient. La tercera edició de la campanya revela que no serà tan fàcil assolir aquesta fita. Mentre que Greenpeace ha elogiat el treball realitzat durant els darrers anys per Benetton, H&M i Inditex per a emprendre accions concretes en línies i temps creïbles, d'altres marques han trontollat quan se'ls ha demanat dades concretes.

Per a determinar les pautes en les valoracions Greenpeace s'ha basat en tres criteris principals. En primer lloc, el grup ha analitzat el sistema de gestió de productes químics de cada empresa, en particular, la seva fabricació, la llista de substàncies restringides i la metodologia utilitzada per elaborar aquesta llista. Això permet a l'empresa "identificar productes químics perillosos utilitzats en la fabricació per part dels proveïdors dels materials i establir prioritats per a l'eliminació de línies de temps", explica Greenpeace.



A continuació, Greenpeace ha avaluat el progrés de la marca cap a acabar amb l'ús i abocament de compostos perfluorats al medi ambient.



El grup també ha tingut en compte la transparència de l'empresa, la seva divulgació de les llistes de proveïdors, i si s'assegura que els seus proveïdors publiquen regularment les seves dades de descàrrega d'aigües residuals.



La major part de les empreses, entre elles Adidas, Fast Retailing (de Uniqlo), G-Star Raw, Marks & Spencer, Mango, i Levi Strauss, es troben encara en el "Mode Evolució", el que significa que han d'augmentar el seu rendiment en almenys dos dels tres criteris clau d'avaluació. "Aquestes companyies s'han compromès a la desintoxicació i han fet progressos en l'execució dels seus plans, però les seves accions han d'evolucionar més ràpid per assolir l'objectiu de 2020 Detox", segons Greenpeace.



A la part inferior de la corba ha les marques classificades com a "Faux Pas': Esprit, Limited Brands (que inclou Victoria's Secret), Li-Ning, i Nike.



Tot i que aquestes companyies es van comprometre inicialment en la campanya Detox, de moment estan fallant a l'hora de prendre responsabilitats davant del compromís que en el seu moment van subscriure, segons Greenpeace.



