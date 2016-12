El Projecte 'Caminants' revela en un documental les virtuts artístiques i socials de caminar plegats

Novetats Dilluns, 5 de desembre de 2016, a les 09:30 h Carregant Carregant







El documental mostra com a partir de l'acció de caminar junts sorgeixen complicitats entre els membres del grup i com aquests participen conjuntament en diferents activitats i posen de manifest les seves habilitats. El projecte també ha estat origen d'una publicació que s'ha elaborat a partir dels treballs dels membres del grup. Amb una cinquantena de pàgines, inclou fotografies de les sortides així com dibuixos, poesies i textos entorn del fet de caminar. El projecte Caminants ha consistit en l'organització de sortides a caminar amb la participació de persones amb un diagnòstic de salut mental junt amb estudiants de la Universitat de Vic-UCC , seguidors de Deriva Mussol, una formació que promou la creació artística.El documental mostra com a partir de l'acció de caminar junts sorgeixen complicitats entre els membres del grup i com aquests participen conjuntament en diferents activitats i posen de manifest les seves habilitats. El projecte també ha estat origen d'una publicació que s'ha elaborat a partir dels treballs dels membres del grup. Amb una cinquantena de pàgines, inclou fotografies de les sortides així com dibuixos, poesies i textos entorn del fet de caminar.

ACVic Centre d'Arts Contemporànies va acollir divendres passat la presentació del documental i la publicació sorgits de Caminants, una iniciativa de Deriva Mussol que ha consistit en l'organització de sortides a caminar amb la participació de persones amb un diagnòstic de salut mental junt amb estudiants de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), seguidors de Deriva Mussol i altres persones a títol individual. El projecte, que s'ha dut a terme amb la col·laboració d'Osonament (FCMPPO) i amb el finançament i suport tècnic d’Obertament, ha combinat la seva funció social amb una finalitat artística. "El temps caminant junts crea un espai de confiança entre els participants que ajuda a superar algunes dificultats, entre les quals es troba l'estigma i l'autoestigma", expliquen Jordi Lafon i Eva Marichalar-Freixa, membres de Deriva Mussol, que es van mostrar “molt satisfets” tant del resultat del projecte com del documental i la publicació.



El documental, realitzat per Xef Vila i amb música de guitarra creada per a l'ocasió per Víctor P, mostra com a partir de l'acció de caminar junts sorgeixen complicitats entre els membres del grup i com aquests participen conjuntament en diferents activitats i posen de manifest les seves habilitats. “Cada un de nosaltres va compartir els seu talent amb la resta”, diuen Lafon i Marichalar-Freixa. Així, es veu, per exemple, com l'Iris ensenya als altres a ballar; com en Marc fa gala d'una privilegiada i potent veu o bé com es dibuixen entre ells a través d'un joc.



La presentació va comptar amb la participació d'alguns dels caminants de les sortides que van aportar el seu testimoni. “Ha estat una gran oportunitat de conèixer gent que d'altra manera no hauria estat possible conèixer i també de descobrir-te a tu mateix”, diu un dels estudiants de la UVic-UCC que va participar a la iniciativa. “Ha estat un procés molt enriquidor i creatiu”, afirma un dels usuaris d'Osonament assistent a les sortides.



El projecte Caminants també ha estat origen d'una publicació que s'ha elaborat a partir dels treballs i de la capacitat creativa dels membres del grup. Amb una cinquantena de pàgines, la publicació inclou fotografies de les sortides així com dibuixos, poesies i textos entorn del fet de caminar; el disseny ha anat a càrrec d'Adicciones porquesí.



Les caminades es van dur a terme cada dimarts al matí entre l'hivern i la primavera d'aquest any a diferents indrets de la ciutat de Vic i tenien de mitjana una desena d'assistents. El projecte ha comptat amb la participació d'ACVic Centre d'Arts Contemporànies i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya en alguns trams.



Aquí podeu visionar el documental:





Caminants from Eva Marichalar Freixa on Vimeo.

1991 lectures 1991 lectures Cap comentari Enviar