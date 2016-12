Energia neta per a tothom! nova campanya de la UE que pretén reforçar la transició energètica

Campanyes Dijous, 1 de desembre de 2016, a les 09:00 h Carregant Carregant



La CE presenta un paquet de mesures per mantenir la Unió Europea competitiva en un moment on la transició energètica cap a l'energia neta està canviant els mercats de l'energia a nivell global.



La Comissió vol que la Unió Europea no només s'adapti sinó que lideri la transició cap a l'energia neta. És per això que la UE s'ha compromès a reduir com a mínim un 40% les emissions de CO2 de cara al 2030, modernitzar la seva economia i crear creixement i nous llocs de treball. Les propostes que presenta la Comissió tenen tres objectius principals: donar prioritat a l'eficiència energètica, assolir el lideratge global en el sector de les energies renovables i que els consumidors en surtin beneficiats.

Segons un comunicat fet per la CE, els consumidors han de ser actors actius i centrals en els mercats energètics del futur. Els consumidors de tota la UE tindran més opcions a l'hora d'escollir ofertes i accés a eines fiables de comparació de preus energètics. Un augment de la transparència i una millor regulació donaran més oportunitats a la societat civil d'involucrar-se en el sistema energètic i més poder de resposta a les diferents ofertes de preus. El paquet també conté mesures destinades a protegir els consumidors més vulnerables.



El paquet de propostes de la Comissió "Energia neta per a tots els europeus" està dissenyat per demostrar que la transició energètica és un sector creixent i de futur. Al 2015 les energies netes van atreure una inversió total de 300.000 milions d'euros. La Unió Europea té la capacitat de fer servir les seves polítiques de recerca, desenvolupament i innovació per convertir aquesta transició en una oportunitat industrial real. Amb la mobilització de més de 177.000 milions d'euros d'inversió pública i privada cada any a partir del 2021, aquest paquet de mesures generarà un increment de l'1% del PIB durant la propera dècada i crearà 900.000 llocs de treball.



Les propostes legislatives del paquet "Energia neta per a tots els europeus" cobreixen l'eficiència energètica, les energies renovables, el disseny del mercat d'electricitat, la seguretat del subministrament energètic i les normes per a la Unió Energètica. A més a més, les propostes de la Comissió proposa un nou camí cap a l'Ecodesign així com una estratègia per a una mobilitat connectada i automatitzada. El paquet també inclou accions per accelerar la innovació en el sector de l'energia neta i per renovar els edificis europeus. Ofereix mesures per encoratjar la inversió pública i privada, promoure la competitivitat de la indústria de la UE i atenuar l'impacte social de la transició cap a una energia neta. Estem estudiant, a més, la manera de tenir més lideratge en tecnologia i serveis energètics nets per ajudar a països tercers amb els seus objectius energètics.



