Joan Roca, Marta Madrenas, Ramon Brugada, Josep Thió, Salvador Sunyer, Josep Maria Fonalleras, Cristina Cervià i Tomàs Fajardo protagonitzen la nova campanya del Mercat del Lleó que es podrà veure a televisió, premsa i xarxes socials. L'Associació de comerciants del Mercat del Lleó inicia alhora la promoció 'passaport saludable' amb l'objectiu de recordar que els àpats de Nadal no estan renyits amb el producte saludable i de proximitat.

El Mercat del Lleó també promou una campanya de fidelització entre l'1 de desembre i el 15 de gener en que sorteja vals de compra de 300€ i bosses de compra

Aquesta setmana l'Associació de Comerciants del Mercat llança una campanya de publicitat amb el lema "M'estimo el Mercat del Lleó" en que dóna la veu a personatges gironins que en són usuaris. El cuiner Joan Roca, l'alcaldessa Marta Madrenas, el cardiòleg Ramon Brugada, el músic Josep Thió, el programador teatral Salvador Sunyer, l'escriptor Josep Maria Fonalleras, l'actriu Cristina Cervià i el director de Gicor Tomàs Fajardo protagonitzen la nova campanya del Mercat del Lleó que es podrà veure a televisió, premsa, xarxes socials, busos, banderoles i altres suports. En aquesta campanya es poden veure els personatges fotografiats i en format vídeo, en diferents situacions, per exemples l'alcaldessa Marta Madrenas, amb una barra de pa, el cuiner Joan Roca, presentant un plat de carn, el metge Ramon Brugada amb un peix, l'actriu Cristina Cervià simulant la famosa frase "ser o no ser", amb un formatge.



L'objectiu de la campanya és promocionar el Mercat del Lleó arribant a nous públics que poden identificar-se amb els personatges que protagonitzen els espots. El desembre comença un dels mesos de major activitat del mercat municipal, i els comerciants volen fer arribar la seva oferta de productes de qualitat i proximitat guanyant notorietat entre el públic gironí.



Passaport saludable

D'altra banda l'Associació de Comerciants del Mercat del Lleó també posarà en marxa de cares al Nadal, una campanya de fidelització que durà a terme a partir de l'1 de desembre. Amb aquesta acció promocional se sortejaran vals de compra de 300 € i bosses del Mercat entre els clients que hagin omplert un "passaport saludable" amb les compres fetes en aquestes dates. Amb aquesta acció l'Associació vol dinamitzar la campanya de Nadal i rebaixes de gener i recordar que els àpats de Nadal no estan renyits amb el producte saludable i del territori.



Per participar en aquesta campanya els usuaris del mercat només hauran d'omplir el "passaport saludable" entre el 19 de desembre i el 15 de gener amb trenta segells de compra de qualsevol de les parades del mercat.







