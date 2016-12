El realitzador del documental 'Super Size Me' obre una empresa de fast food

Campanyes Dimarts, 29 de novembre de 2016, a les 09:45 h Carregant Carregant



Morgan Spurlock, protagonista i director del documental 'Super Size Me' que va acabar sent una de les més punyents denúncies contra la indústria de menjar ràpid, ha presentat ara el seu projecte de restaurant de 'fast food'. L'impacte no ens l'hem estalviat, gràcies a una bona campanya de màrqueting orquestrada al voltant de la perplexitat que en el cas d'Spurlock suposa el 'menjar ràpid', però el projecte té les seves peculiaritats. Holy Chicken , que així es diu el restaurant, només ofereix menús elaborats amb carn lliure d'hormones i antibiôtics, que prové d'animals criats en granges que garanteixin el respecte al benestar animal.

El documental 'Super Size Me', publicat el 2004, va ser dirigit i protagonitzat per Spurlock. Recordeu que en el film es va seguir l'evolució del seu protagonista que, durant un mes, només es va alimentar amb hamburgueses d'aquest tamany que oferia la cadena McDonald. Els efectes adversos van ser immediats. A finals del mes, el director del documental havia augmentat 11 kg i els seus nivells de colesterol a la sang havien augmentat 0'65 grams per litre.

'Super Size Me' va comptar amb un gran seguiment i va ser reconegut a diversos premis, com el del millor director al Festival Sundance d'aquell any.

Pocs mesos després de la publicació del documental, McDonald's va retirar de la venda les hamburgueses d'aquest format, tot i argumentar que el pas no havia estat près per l'impacte de la pel·lícula.

Dotze anys més tard, Morgan Spurlock ha sorprès a tots en anunciar fa uns dies que vol obrir el seu restaurant de menjar ràpid a Columbia (Ohio). Només que els productes que comercialitza"Holy Chicken' tindran com a base ingredients "naturals", sense hormones, sense antibiòtics i res de carn vermella. La ironia del tema és que serà un restaurant de menjar ràpid, però clarament amb un altre enfoc al que s'entén per costum.

